Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmalı

Başkan Erdoğan, Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan ve Miçotakis, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Afganistan'ın bir kez daha kritik bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti. Erdoğan, AB'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran
'da yardım etmesi gerektiğini belirtti. Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Erdoğan, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi. Başkan Erdoğan, göç konusunda işbirliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekti. AB'den 18 Mart Mutabakatı
'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye
'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini bildirdi. Bu arada Başkan Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi
'yi de kabul etti.
Başkan Erdoğan dün KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin
de ziyarette yer aldı.