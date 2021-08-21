Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Şanlıurfa'da Balıklıgöl'de ağaç ta mahsur kalan kedi kurtarıldı Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye. nin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl platosunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir ağaçta mahsur kalan bir kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriİtfaiye aracın merdiveniyle yukarı çıkarılan bir itfaiye eri, giydiği eldivenle yaklaşık 4 saattir ağaçta mahsur kaldığı belirlenen kediyi çıktığı yerden indirildi. Aşağıda kediye su içiren itfaiye erleri, kediye su verdikten sonra doğaya serbest bıraktı.