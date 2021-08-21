Artık AK Partiliyim

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu
, sel afetinin yaşandığı Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Soylu, görevlilerden son durum hakkında bilgi alırken, selde yıkılan apartmanın balkonunda bir vatandaşı gördü. Dün sosyal medyada gündeme gelen ve "Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda" sözleriyle gündeme gelen Nurten Özçelik
'le bir süre sohbet eden Bakan Soylu, "Allah bizi, size mahcup etmesin" dedi. İHA