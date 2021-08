Aşılanan 1.5 milyon sağlıkçıda vefat eden yok

SağlıkBakanı Fahrettin Koca , önceki akşam gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu:Şu an Delta varyantı Türkiye 'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1.5 metre ile sağlanan koruma şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda.: Aşısı tamamlanmamış aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar vefat eden olmadı. Aşılanmamış öğretmen kalmayana kadar da çalışmalarımız sürecek.12 yaş üzeri olan çocuklarımızın riskli bir durumu ve kronik bir rahatsızlığı söz konusu ise aşılanmalarını öneriyoruz. 15 yaş ve üstü de yine ailenin onayıyla talebi halinde yaptırıyoruz. Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme gelmişti. Ek bir aşı gerekmiyor.Bir aylık zaman diliminde nüfusa göre aşılama oranında dünyada ilk üç ülke arasındayız. Türkiye, ABD'nin en az 1 doz aşı olan 18 yaş üstü aşılanmış kişi sayısını geride bıraktı.TÜRKİYE'DE dün test yapılan 293 bin 252 kişiden 19 bin 918'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 15 bin 561 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Aşı ile başaracağız" dedi. ANKARAAŞI olan kişilerin 2 dozu inaktif ise 3. doz aşı gerekli. Çünkü 3-6 ay sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. BioNTech için şu an 3. bir aşıya ihtiyaç yok ama yedi, sekiz ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail 'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3.5-4 aylık sonuçlarımız elimizde. Şu ana kadar ek 3. bir doza ihtiyaç görülmüyor.