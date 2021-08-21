Balıkçılar bolluk bekliyor

Denizlerdeki avlanma yasağı 1 Eylül itibariyle kalkıyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' demeye hazırlanan Kocaelili balıkçılar sezonun hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon müsilajın etkisiyle satışlarda düşüş yaşayan esnafın bu sezondan beklentisi bolluk...

'SEZONDA PALAMUT GÖZ ÇIKARTIR'

30 yıldan bu yana balık satarak geçimini sağlayan Mehmet Balcı, yeni sezonun bolluk bereket içinde geçeceğini umut ettiklerini söyleyerek, '' Bu sezondan umutluyuz. Hepimiz balıkta bolluk bekliyoruz. İnsanların balığa hasret kaldığını ve bol bol balık tüketeceğini düşünüyoruz. Herkesin sofrasında balık göreceğiz. Yeni sezonda palamut göz çıkartır. Arkasından hamsi ile sezonu güzel geçireceğiz. Eylül 1 itibariyle palamutlar tezgâhta yerini alacak. Ardından hamsi başlar. Soğuk havaların vazgeçilmezi hamsi sofralara girecek'' dedi.

'BİZ HİÇ ÖLÜ BALIK GÖRMEDİK'

Pandemi döneminde artan balık satışlarının müsilajdan kaynaklı yarı yarıya düştüğünü belirten Balcı, '' Biz pandemi döneminde daha çok balık sattık. Koronavirüs döneminde millet balığa hücum etti, hatta kışın sattığımız gibi yazın da balık sattık. Fakat bu müsilajdan sonra balık satışlarında azalma oldu'' dedi. Müsilajın balıklarda bir sıkıntı yaratmadığını söyleyen Balcı, '' Müsilajın ilk dönemlerinde hepimiz korktuk, bizler bile yesek mi yemesek mi dedik ama uzmanların açıklamaları ve yapılan incelemelerden sonra hepimiz oh çektik. Biz hep denizdeyiz hiç denizlerde ölü balık göremedik. Vatandaş son 1-1.5 aydan beri tekrar balık yemeye başladı''

'BU SEZON BEREKETİYLE GELİYOR'

Balık fiyatlarının müsilajla değil sezonla alakası olduğunu belirten 3 çocuk babası Balcı, ''Müsilaj balık fiyatlarını etkilemedi fiyatlar zaten yazın hep yüksek oluyor ama gırgırların denize çıkmasıyla herkes balık yemeye başlayacak fiyatlar düşecek. Bu sezon bereketiyle geliyor bizde heyecanla yeni sezonu bekliyoruz tüm vatandaş balığa doyacak'' dedi