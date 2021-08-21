Başakşehir’e saatte 5 ton atık ayrıştıracak yeni tesis

Sıfır atık ve geri dönüşüm alanında Başakşehir Mahallesi'nde yer alan geri dönüşüm tesisinin ardından bir tesis de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ne inşa edilmeye başlandı. Temel atma işlemi tamamlanan geri dönüşüm tesisinde, 'her atık çöp değildir anlayışı' ile plastik, pet, kâğıt, metal, cam, karton, naylon ambalaj atıkları yeniden işlenebilecek.

"KOMŞULARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Çocuklara daha güzel bir Başakşehir bırakmak için yola çıktıklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İlk geri dönüşüm tesisimizi Başakşehir Mahallemizde açtık. Kendimize hedefler belirledik ve emin adımlarla ilerledik. Başakşehirli komşularımızla el ele, omuz omuza verdik. Hedeflerimize ulaşmak için her bir konuta geri dönüşüm kutuları, poşetleri ve askıları temin ettik" dedi.

SAATTE 5 TON ATIK DÖNÜŞECEK

Ayrıştırma tesisinin 4 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Tesisimizin bin 250 metrekaresi kapalı alan olacak. Tamamlandığında plastik, pet, kâğıt, metal, cam, karton, naylon ambalaj ürünlerini yeniden işleyeceğiz. Ayrıştırma tesisimizin bant uzunluğu 42 metre olacak ve saatte 5 ton geri dönüşüm ürünü geri dönüşüme kazandırılacak. Tesis girişinde 50 tonluk kantarımız yer alacak. Böylece giren ve çıkan araçlar dijital olarak tartılarak, ürün tonajı takip edilecek. Bölgede toplanan geri dönüşüm ürünleri sayesinde geri dönüşümün transfer süresini ve maliyetini de azaltmış olacağız" diye konuştu.

İSTANBUL'DA "SIFIR ATIK BELGESİ" ALAN İLK BELEDİYE

"Sıfır Atık Güzel Gelecek" projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "İstanbul ortalamasında 1,22 kilogram olan kişi başı çöp miktarının yapılan son çalışmalarla birlikte Başakşehir'de 0,77 kilograma kadar düşürdük. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un takdimiyle İstanbul'da 'sıfır atık belgesi' alan ilk belediye olmanın gururunu yaşadık. Geri dönüşümü teknolojiyle harmanladık. Geliştirdiğimiz Atık Nakit uygulaması ile birlikte site ve konutlardan toplanan geri dönüşüm atıkları puana dönüştürdük. Biriken puanlarla komşularımızın site ihtiyaçlarını karşıladık" değerlendirmesinde bulundu.