Başkan Ekinci’nin eşi Sibel Ekinci’den aşure ikramı

Şanlıurfa Viranşehir belediye başkanı Salih Ekincinin eşi Sibel Ekinci ve AK Parti Viranşehir kadın kolları başkanı Songül burun ile birlikte Muharrem ayı dolayısıyla Viranşehir Aile Destek merkezi önünde aşure ikram etti. Tek noktaya kurulan stantta, vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Aşure Etkinliğine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Viranşehir ilçe başkanı Ali Tekin ve yönetimi Viranşehir belediye başkanı Salih Ekinci eşi Sibel Ekinci Akparti Viranşehir kadın kolları başkanı Songül burun kadın kolları yönetimi ve partililer katılım sağladı.

Cumhuriyet Mahallesi Viranşehir Aile Destek merkezin ününde düzenlenen etkinliğe; Akparti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Viranşehir belediye başkanı Salih Ekincinin Eşi Sibel Ekinci ile birlikte aşure ikram ederek, vatandaşlarla sohbet ettiler. Düzenlenen programın birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirten cevheri, " Viranşehir belediye başkanımız Sayın Salih ekincinin saygıdeğer Eşi Sibel Ekinci ve Kadın Kolları Başkanımız Songül hanımı ve yönetimini düzenlemiş oldukları program sebebiyle kutluyorum. Aşure günü; bereketin timsali olan ve içerisinde birçok manayı taşıyan önemli bir gündür. Muharrem ayının ve Aşure gününün birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim" dedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci:" değerlerimizi yaşatmak adına, Kadın Kolları Başkanımız Songül Burun ve yönetimi güzel bir program düzenlediler. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Muharrem Ayı ve Aşure gününün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.