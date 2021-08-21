Başkan Yolcu’nun istihdam ve yatırım çağrısı sonuç verdi

Türkiye'de 3 ilde üretim yapan Zirve Şapka; yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunmak üzere Türkiye'nin en modern ve entegre tesisini Adıyaman Gölbaşı OSB de inşa edecek. 250 kişinin istihdam edileceği tesiste şapka, bere, eldiven, atkı, yelek ve çok amaçlı şapkalar üretecek. Bu yatırım ile üretim ve pazarın büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Zirve Şapka yurtdışı piyasasında da söz sahibi olacak. Firma TOBB Adıyaman Genç Girişimler Kurulunun da desteği ile 3 ay içinde üretim yapıp ihracat yapmayı planlıyor.



Girişimcilik ekosisteminin oluşması, genç nüfusta girişimcilerin çıkması ve genç istihdamın oluşması için faaliyetlerde bulunan Genç Girişimciler Kurulunun Adıyaman ve Güneydoğu Başkanı Ahmet Yolcu yatırımcıları Adıyaman'a çağırmaya, Adıyaman içinde yeni girişimcilerin çıkması için mücadele ediyor. Bunun yanında mevcut yatırımcılara devlet destekleri ile 6. Bölge teşviklerini, KOSGEB hibelerini anlatıp yatırımcıların önünü açmaya ve işleri kolaylaştırmaya devam ediyor.



Adıyaman'a istihdam ve yatırım seferberliği çağrısında bulunan Ahmet Yolcu; Zirve Şapka'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak yapacakları yatırımdan dolayı teşekkür ettiğini söyledi.