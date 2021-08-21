Bitmeyen metro isyan ettirdi

ATAKÖY
-İkitelli metrosunun, yıllardır bitmeyen inşaatı nedeniyle kapatılan cadde, yollarda cirit atan beton mikserleri ve oluşan trafik Bahçelievler halkını isyan ettirdi. Tahsisat aktarımında yaşanan sıkıntılar ve müteahhit firmanın az işçi ile çalışmayı sürdürmesi sebebiyle iyice uzayan metro inşaatı 3 yıldan fazla gecikti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne (İBB) tepkili olan Bahçelievler Merkez Mahallesi
sakinleri ve bölgedeki işyerlerinde çalışanlar, cuma sabahı yapılan mikserle beton döküm çalışmasına isyan etti. Ataköy-İkitelli metrosunun İhlas Yuva
istasyonundaki beton dökme çalışması sebebiyle 29 Ekim Caddesi tamamen trafiğe kapatılınca toplu taşıma araçları 3-4 kilometre uzakta yolcularını caddelere bıraktı. Vatandaşlar hafta sonuna denk getirilebilecek bir çalışmada, belediye yetkililerinin bölge insanının hayatını dikkate almadan karar vermesine tepki gösterdi.