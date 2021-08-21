Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Boğaziçi Üniversitesi Yeni Rektörü Mehmet Naci İnci biyografisi, akademik kariyeri, önceki görevleri!

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, gelen son dakika haberi ile Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu atamalarda, Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı sıra, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne de yeni atama gerçekleşti. Bu noktada, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci biyografisi ve akademik kariyeri merak konusu oldu. Öğrenciler başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin hayatı, ailesi, yaşı, memleketi ve kariyeri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte detaylar...