Covid-19 temaslısı bir aile trenden indirilip karantinaya alındı

Kırıkkale'de trenden indirilen bir aile, korona virüs temaslısı oldukları tespit edilince karantinaya alındı.



Doğu Ekspresi treni ile Ankara'dan Sivas'a yolculuk yaptığı sırada korona virüs (Covid-19) temaslısı oldukları tespit edildi. Kırıkkale garında indirilen aile, kaçak duruma düşmemek için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yapılan ihbarla İl Salgın Denetim Merkezi'nden ekip sevk edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde anne C.D. (40), baba M.D. (46) ve çocukları M.D'nin (18) izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı.



Karantina ihlali yapan aileye 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta da karantinaya alındı.