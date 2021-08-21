Diyanet Gençlik Merkezi kursiyerleri piknik keyfi yaşadı

Adıyaman İl Müftülüğü Hacı Ömer Taşar Diyanet Gençlik Merkezinde kayıtlı yaz kuran kursu öğrencileri hafta sonu piknik keyfi yaşadı.



Kurs öğrencilerinin keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini dile getiren Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı; "İl Müftülüğümüze bağlı bulunan Hacı Ömer Taşar Diyanet Gençlik merkezimize kayıtlı bulunan öğrencilerimiz yıl boyunca hocalarımız nezaretinde kurslarına devam etmekteler. Merkezimizde kurs saati dışında öğrencilerimiz masa tenisi, bilardo, langırt, Satranç gibi sportif faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz piknik programımıza bu yıl bir yenisini daha ekleyerek 90 öğrencimizle birlikte ilimizin nezih bir alanında hocalarımız nezaretinde piknik programı düzenledik. Kur'an-ı kerim kurslarının yanı sıra sportif ve sosyal etkinlikleri önemsiyoruz. Burada bir araya gelen çocuklarımız gün boyunca gönüllerince eğlendiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.