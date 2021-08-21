Dolabı açan öğretmenler şaşkına döndü

Bursa'da 15 gün sonra açılacak olan okullarında hazırlık yapan öğretmenler, kullandıkları eşya dolabından gelen sesler üzerine dolabı açtı. Bir kedinin eşya dolabının içinde yavruladığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Osmangazi ilçesinde eğitim öğretime hazırlanan 1'nci Murat ilk ve Ortaokul öğretmenleri okuldaki çalışmalarını sürdürdükleri sırada, eşyalarını koydukları dolaptan garip sesler geldiğini fark ettiler. Dolabı açan öğretmenler, karşılarında bir anne kedi ve minik yavrularını görünce şaşkına döndü. İlk şoku atlatan öğretmenler, kedileri dolaptan çıkarmamaya karar verdi.

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Kedinin öğretmenler odasının dolabına yavruladığını ifade eden Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bizim kedi senede iki defa yavrular. Biz kedi için bahçede kulübe yaptırdık. Kulübeyi beğenmez oldu. Artık öğretmenler odasının dolabını kullanıyor. Biz de ses çıkartmadık. Bizim okulumuzda hayvan sevgisi çok fazla. Kediler neresini uygun görürse karışmıyoruz. Bütün öğretmenler gönüllü olarak hayvanlara bakıyor. Mamayı ortak para toplayıp alıyoruz. Büyüyen yavruları bazen öğretmenlerimiz, bazen veliler evlerine götürüp bakıyor" dedi.