DSİ Genel Müdürü Yıldız’dan Bergama’ya müjde

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan Bergama çiftçisine müjdeli haber geldi. DSİ Genel Müdürü Yıldız; "Yapımına 2018'de başlanan Musacalı Barajı planlanandan 1 yıl önce tamamlanarak su tutmaya başladı. 2018 yılının bahar ayında, bir sahur vakti Musacalı Barajı'nın temelini atmıştık. İhale takvimine göre 25 Temmuz 2022 yılında tamamlanması gerekiyordu. Ancak gece gündüz demeden çalıştık ve Musacalı Barajı'nı planlanandan 1 yıl önce tamamlandık" diye konuştu.

MÜJDEYİ YILDIZ VERDİ

İzmir'e yaptığı yatırımlarla kentin verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden DSİ Genel Müdürlüğü Bergamalı üreticinin yüzünü güldürecek yeni bir yatırıma daha imza attı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında temeli atılan ve yüklenici firma ile imzalanan sözleşmeye göre Temmuz 2022'de su tutmaya başlaması planlanan Musacalı barajı planlanandan bir yıl önce tamamlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız İzmir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli katkı sağladığını söyledi.

GÖÇÜ DE ÖNLEYECEK

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını hatırlatan Yıldız şunları söyledi; "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken diğer taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." Dedi.

PLANLANANDAN BİR YIL ÖNCE TAMAMLANDI

Bergamalı üreticileri müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,' 2018 yılının bahar ayında, bir sahur vakti Musacalı Barajı'nın temelini atmıştık. İhale takvimine göre 25 Temmuz 2022'de tamamlanması gerekiyordu. Ancak gece gündüz demeden çalıştık ve Musacalı Barajı'nı planlanandan 1 yıl önce tamamlandık. Bergamalı üreticilere hayırlı olsun" dedi.

22 BİN 950 DEKAR ARAZİ

20 Ağustos 2021 itibari ile Musacalı Barajı'nda su tutmaya başladıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulama şebekesi içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yıldız " Musacalı Barajı, Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Bakırçay Ovası'nda 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek. Bölgede hem sulama maliyetleri düşecek hem de verim artacak. Musacalı Barajı bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 42 milyon lira daha fazla kazandıracak" diye konuştu.

79 METRE YÜKSEKLİK

Kocadere üzerine inşa edilen Musacalı Barajı'nın temelden yüksekliğinin 79 metre olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Yıldız " Musacalı Barajı yaklaşık 25 milyon m3 su tutma kapasitesi ile bölgenin en büyük barajlarından biri. Gövdesi için 1.156 bin m3 dolgu yaptık, beton kaplama çalışmaları kapsamında ise 20 ano inşa ettik ve 8 bin m3 beton döktük. Şantiyemizi kış aylarının zorlu hava koşullarında bile açık tuttuk. Çalışmalarımızı sürdürdük. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.