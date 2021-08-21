Eğitime kırtasiye desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi
koronavirüs pandemisinde dezenfeksiyon çalışmalarının yanında sosyal destek programlarında uyguladı. Yaptıklarıyla Türkiye
'ye örnek bir performans sergiledi:
Bu süreçte gıda paketi, ekmek, pazar filesi, temizlik paketi, sıcak yemek, C vitamini dağıtıldı.
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım sağlandı. 60 bin ailenin elektrik, su ve internet faturaları ödendi.
Pandemide olumsuz etkilenen esnaf yalnız bırakılmadı. Türkiye'de bir ilk olarak uygulanan ve yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibine istedikleri yerden alışveriş imkânı sağlayan Kart 16 esnafın da yararlanacağı şekilde uyarlandı.
130 bin Ramazan Destek Çeki özellikle mahalle bakkallarına can suyu olmuştu. Bayram öncesi 15 bin çocuğa 150'şer liralık çek verildi. Çocuklar ayakkabıcılar ile hazır giyimcilerden bayramlıklarını aldı. Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye aldı. 'Öğrenciye de esnafa da tam destek' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası
arasında protokol imzalandı.
ESNAFA CAN SUYU
İhtiyaç sahibi 20 bin aileye 150'şer liralık Kart 16 Eğitim Destek Çeki dağıtılacak.
Çekler sadece odaya kayıtlı kırtasiyecilerde geçerli olacak.
Kırtasiyeci esnafına toplamda 3 milyon TL'lik bir sıcak para akışı sağlanacak.
Öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkanına kavuşacak.
Proje pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde iyice darboğaza giren kırtasiyeci esnafı için de can suyu olacak.
AYAKTA KALMA ZAMANI
BAŞKAN Alinur Aktaş
, Bursa'da insanların hayatına dokunan, faydası olan işler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yerel yönetici olarak devletten aldığı güç ve kendi imkanları ile halkı kucaklamak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Aktaş şunları söyledi: Bu dönem özel bir dönemdi açıkçası. Para kazanıp, yatırımlar yapmanın, ihracatları bilmem ne kadar artırmanın dönemi değildi. Ayakta kalma dönemiydi. Çok sert tedbirler vardı, gerçekten ekonomiyi de piyasayı da çok ciddi manada etkiledi. Biz dün de esnafın yanındaydık, bugün de yanındayız, Allah ömür verdiği sürece de hep yanında olacağız. Biliyorsunuz bizim bir yıldır yürürlükte olan Kart 16 uygulamamız var. Ramazan ayında Kart 16 destek çeki uygulaması ile bakkal esnafımıza destek olduk. Kurban Bayramı
'nda kıyafet, ayakkabı ile alakalı sektöre yardımcı olduk. Şimdi de eğitim öğretim sezonu başlıyor ve kırtasiye esnafını kapsayan bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Süreçten onlar da çok etkilendi. Kart 16 Destek çeklerimizle ihtiyaç sahibi 20 bin ailemizin eğitim masraflarına destek olacağız. 150 liralık eğitim çekleri ile hem esnafımıza destek olacağız, hem de çocuklarımız kırtasiye anlamında ne istiyorsa onu alacak.
ESNAF TEŞEKKÜR ETTİ
YENİ eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yüzünü güldüren projenin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (BESOB) Arif Tak ile Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı İsmail Akar ve çok sayıda kırtasiyeci esnafının katıldığı toplantı ile yapıldı. Esnaf destek için Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.
MİLLETVEKİLİNDEN AŞI UYARISI
BURSA Milletvekili Refik Özen de projenin hem esnaf hem de öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Uzaktan eğitim süreci nedeniyle pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden birinin de kırtasiyeciler olduğunu hatırlatan Özen, "Bütün dünyanın etkilendiği bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan destekler, tedbirler ve müdahalelerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Ancak aynı zamanda bir esnaf olarak özellikle aşı konusunda tereddüt gösteren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu sadece sizi etkileyecek bir karar değil. 1.5 yıl dükkânı kapalı kalan esnafımız oldu. Aşı kararını sorgulayanlar, birilerinin ekmeğiyle de oynadıklarını düşünmeli" dedi.