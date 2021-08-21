Engelli park alanını kullananlara ceza uygulandı

Mersin'de engellilerin park alanını kullanan 49 araç sürücüsüne, 11 bin 52 lira para cezası uygulandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla il genelinde 'Yaya geçidi, engelli park yeri hatalı park ve yaya önceliği trafik denetimi' gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Mersin merkezde 56 araç kontrol edilerek, 42 araç sürücüsüne 10 bin 576 TL, ilçelerde ise 11 araç kontrol edilerek, 7 araç sürücüsüne 476 lira idari para cezası uygulandı.