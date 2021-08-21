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Giriş Tarihi: 21.8.2021 10:16

Erdemli'de Yaz Kur’an Kurslarına rekor katılım

DURHASAN ŞAHİN
Erdemli’de Yaz Kur’an Kurslarına rekor katılım

Pandemi nedeni ile kısıtlamada bulunan camiler ve Kur’an kursları açılınca iki ay süreli açılan yaz Kur’an Kurslarına rekor seviyede öğrenci başvurusu yaşandı.

Erdemli Müftülüğü sorumluluk alanındaki 212 cami, 35 Kur'an kursuna 2 bin 278'i erkek, 2 bin 286 bayan olmak üzere 5 bin 64 çocuk başta dini bilgiler ve Kur'anı kerim okumak olmak üzere eğitim gördü. Bu kurslara 6 hafızlık merkezinde hafızlık hazırlık eğitimi olmak üzere 350 yavrumuz kur'an ile nurlandı. Yaz kursları ile birlikte toplam 5 bin 414 çocuğumuz dini bilgi aldı.

2 aylık yaz Kur'an kurslarının sona erdi. Kocahasanlı Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Ali Köse, 2000 yılından bu yana Yaz Kur'an kurslarında çocuklara dini eğitimler verdiğini ayrıca kursa katılan ve başarı gösteren öğrencilere altın, bisiklet, para ve çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi. Köse bu yıl 70 öğrencinin yaz kursuna katıldığını verimli bir 2 aylık dönem yaşadıklarını kaydetti. Kurs sonunda öğrencilerin ödüllendirilmesi törenine öğrenci velileri de katıldı.

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Erdemli'de Yaz Kur’an Kurslarına rekor katılım
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