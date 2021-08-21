Evden taşan su kadının öldüğünü ortaya çıkardı

Adana'da tek başına yaşayan 90 yaşındaki Zöhre Alpaket, banyodayken yaşamını yitirdi. Banyoda sabaha kadar akan su evi bastı. Sokağa sızan suyu fark eden yaşlı kadının komşusu yardım çağırdı. Kalp rahatsızlığı bulunan Zöhre Alpaket'in yaşlılıktan dolayı yaşamını yitirdiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

KARI-KOCA YARDIMA KOŞTU

Olay merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39038 Sokak'ta bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi. Yalnız yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan 90 yaşındaki Zöhre Alpaket, dün öğlen saatlerinde rahatsızlandı. Yaşlı kadının yardımına alt katında oturan Suriyeli komşusu 31 yaşındaki Mehmet Handavi koştu. Genç adam, Zöhre Alpaket'i evine çıkardı.

SU DAMLADIĞINI GÖRDÜ

Zöhre Alpaket, akşam 18:30 gibi banyoya girdiği sırada rahatsızlanarak yere yığıldı. Banyoda açık kalan su akmaya devam etti. Sabah saatlerinde üst kattaki evden sokağa su damladığını gören Mehmet Handavi, yaşlı kadının kontrol etmek için evine çıktı. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen Zöhre Alpaket'ten ses alamayan Handavi, komşularından yardım istedi.

YAŞLILIĞA BAĞLI ÖLÜM

Eve gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. İtfaiye erleri Zöhre Alpaket'i banyoda hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimsesi bulunmayan ve yaşlılıktan dolayı yaşamını yitirdiği değerlendirilen Zöhre Alpaket'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"SU SAYACINI KONTROL ETTİM"

Zöhre Alpaket'in sokakta oturduğu sırada rahatsızlandığını söyleyen Mehmed Handavi, "Eşimle birlikte evine çıkardık. Sabah üst kattan sokağa suyun taştığını fark edip dairenin kapısını çaldım ama cevap alamadım. Su sayacını kontrol ettiğimde ise dairede açık çeşme olduğunu anladım ve durumdan şüphelenip komşularıma konuyu bildirdim. Onlarda polisle irtibata geçtiler" dedi.