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Giriş Tarihi: 21.8.2021

‘HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi’

‘HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi’

Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye tepki. Anne İmmihan Nilifırka: HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa götürüp Kandil’e teslim etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, koronavirüse rağmen 718. gününde de devam ediyor.

"BİZ BURADA OLACAĞIZ"
Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek 718 gündür evlat nöbetinde olan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan oğlunun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Eylemlerinde kararlı olduğunun ve oğlunu almadan gitmeyeceğinin altını çizen anne Nilifırka, "Eylemimiz 3'üncü yılına girecek. Biz burada bulunan anne ve babalar olarak bütün çocuklar dağdan gelinceye kadar burada olacağız. Eylemimizde kararlıyız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Çünkü biz doğru adresteyiz ve HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa götürüp Kandil'e teslim etti" dedi. Oğluna çağrıda da bulunan anne Nilifırka, oğluna teslim olmasını ve güvenlik güçlerine sığınmasını istedi.

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‘HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi’
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