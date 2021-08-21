Hedefimiz ilk 20 ülkeden biri olmak

Yapay zekânın GSYİH'ye katkısı yüzde 5'e çıkarılacak
İstihdam 50 bine yükseltilecek
Bu alandaki lisansüstü mezun sayısı 10 bine çıkarılacak
Kamu alımlarında yerli ve milli yapay zekâ uygulamalarına öncelik verilecek
Uluslararası yapay zekâ endekslerinde Türkiye
ilk 20'ye girecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ne (2021- 2025) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete
'de yayımlandı. Stratejide, yapay zekâ alanının GSYİH'ye katkısının yüzde 5'e çıkarılması, bu alanda istihdamın 50 bin kişiye yükseltilmesi, lisansüstü mezun sayısının 10 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zekâ alanındaki istihdam en az 1000 kişi olacak. Yerli ve milli yapay zekâ uygulamalarının kamu alımlarında önceliklendirilmesi, uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer alması da stratejinin hedefleri arasında bulunuyor. Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zekâyla sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek. 11'inci Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
doğrultusunda hazırlanan stratejiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan
önsöz yazdı:
Yapay zekâ sistemlerinin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesini ve işletilmesini de kapsayan bir anlayışla tasarlanması suretiyle köklü medeniyet tecrübemizle harmanlanmış yeni bir tekno ekonomik atılım yaparak, topyekûn insanlığa değer katma imkânı var.
Yapay zekâya dayalı sistemler, üretim süreçleri, meslekler, gündelik yaşam ve kurumsal yapılar üzerindeki köklü dönüştürücü etkisi oldu ve bu insanoğlunu yeni bir çağın eşiğine getirdi. Uygulama alanı giderek artan yapay zekâ teknolojilerinin, küresel ekonomik yapı üzerinde internet devriminden daha büyük bir etki yaratması beklenmekte. Ülkemiz adına yapay zekâ alanında yeni bir sıçrama yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz.
İŞTE 6 STRATEJİK ÖNCELİK
ULUSAL Yapay Zekâ Stratejisi 6 stratejik öncelik etrafında tasarlandı. Öncelikler, "yapay zekâ uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak", "araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek", "kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim", "sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak", "uluslararası işbirliklerini güçlendirmek" ve "yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak". Stratejide bu öncelikler bağlamında 24 amaç ve 119 tedbir de bulunuyor. Stratejinin öncelikleri ve bu kapsamdaki amaç ve tedbirler, "Dijital Türkiye
" ve "Milli Teknoloji Hamlesi
" vizyonları çerçevesinde belirlendi.
SÜREÇ NASIL YÖNETİLECEK?
"ULUSAL Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu
" oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık edeceği Kurulun toplantılarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı katılacak. Toplantının gündemine göre ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve YÖK Başkanı ile diğer temsilciler toplantıya davet edilecek. Kurula önerilerde bulunmak amacıyla ilgili özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılacağı "Yapay Zekâ Ekosistemi Danışma Grubu" da oluşturulacak.
YAPAY ZEKÂ NEDİR?
YAPAY zekâ zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Türkiye'de yapay zekâya ilişkin ilk adımı Ordinaryüs Prof. Cahit Arf attı.
24 AĞUSTOS'TA BİLİŞİM VADİSİ'NDE TANITILACAK
STRATEJİ Belgesi, 40 kamu kurumu, 26 akademisyen, 38 özel sektör kuruluşu, 4 sivil toplum kuruluşu, 2 meslek örgütü ve 4 uluslararası organizasyonla yapılan çalışmalarla hazırlandı, küresel eğilimler analiz edildi. Nisanda paydaşların görüşüne açılan taslak metin, daha sonra nihai halini aldı. Yapay Zekâ Stratejisi'nin, 24 Ağustos'ta Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek bir törenle kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.