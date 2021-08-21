İBB’nin Gençlik Parkı zorbalığına yargı dur dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) iştiraki KİPTAŞ
'ın, Eyüpsultan
'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Gençlik Parkı
'nın yıkılmasına ilişkin kararının yürütmesi durduruldu. Yeşilpınar
'daki Gençlik Parkı'nın söz konusu proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park alanının bulunduğu yere verilen yapı ruhsatlarına ve bu ruhsata dayanarak verilen park alanının yıkım kararına itiraz etti. İstanbul 5
. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.
MAHKEME 'DUR' DEDİ
Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oybirliğiyle kabul ederek, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı. Yeşilpınar Mahallesi
'ndeki parkta, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi için alınan yıkım kararına karşı çadır kurup direnen vatandaşlar, dün İBB ekipleri tarafından dışarı çıkarılmıştı.
İŞ MAKİNELERİYLE YIKTILAR
Vatandaşların taleplerini dinlemeyen yetkililer devreye iş makinelerini sokmuş, İBB işçileri parkın içindeki tüm oyun alanlarını ve spor aletlerini kırmıştı. Parkın içinde bulunan en az 50 yıllık ağaçlar dalları kırılarak yerlerinden sökülmüştü. Vatandaşların parka girişlerine izin vermeyen ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.