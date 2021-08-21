İçişleri’nden dev yasa dışı bahis ve kumar operasyonu!

Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 31.752 işyeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6.913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile "Maske Takmamak ve Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak" tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı.