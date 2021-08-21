İran sınırında göçmen teyakkuzu! En üst seviyeye çıkarıldı...

"Bu yıl 280 bin 374 düzensiz göçmen engellendi"

Ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken engellenen düzensiz göçmen ve yakalanan organizatörlerin sayısını paylaşan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"2020'de toplamda 4 bin 282 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı. 2021'de 4 bin 361 göçmen kaçakçısı yakalandı. Geçen yıla oranla büyük artış var. Bu da bu mücadelenin ne kadar büyük bir gayretle yapıldığını gösteriyor. 2020'de göçmen kaçaklığında kullanılan 1167 araca el konuldu. 2021'de ise 924 araca el konuldu. Sınırda 2020'de toplam 505 bin 375 düzensiz göçmen ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışırken engellendi. Bu rakam 2021'de 280 bin 374 olarak karşımıza çıkıyor. Her iki yılda da ülkemize yasadışı yollardan girmek isteyenlerin büyük oranda engellendiği ve girişlerine izin verilmediği çok net bir şekilde ortada."

Sınırda yürütülen çalışmalarla ilgili sunumların yapıldığı programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca ve Ankara'dan gelen yöneticiler katıldı.