Kadıköy Rıhtım’da ilginç olay! ’Denize itildi’ iddiası

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da yoldan geçen bir kadının, sahilde bulunan bir adamı aniden denize ittiği iddia edildi.

DENİZE İTTİ İDDİASI

İsminin Tayfun olduğunu söyleyen 46 yaşındaki adam, sahil kenarında oturduğu bir anda yoldan geçen bir kadın tarafından denize ittildiğini ileri sürdü. Tayfun isimli adamı çevrede bulunan bir genç denize atlayarak kurtardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ekiplerince genç adam, tedavi altına alındı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Genç adamı deniz ettiği iddia edilen kadının polis ekiplerince kimliği tespit edildi. Olay yerinden 100 metre ilerde bulunan Kadıköy Beşiktaş iskelesinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.