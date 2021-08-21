Kavgada sıkılan maganda kurşunu balkonda oturan kadının canına mal oldu

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yapılan düğün sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada rastgele sıkılan kurşun balkonda oturan ve düğünü seyreden Aysel Akkale'nin başına isabet ederek canına mal oldu.



Maganda kurşunlarıyla ölümün yaşandığı bir olayda Esenyurt Pınar Mahallesi 1299. Sokak üzerinde bir düğün merasimi sırasında meydana geldi. Sokakta düğün eğlencesi yapılırken iki grup arasında kavga çıktı. Sokakta düğün eğlencesi düzenleyenler kavgayı ayırmak istedi. Ancak kavgada silah kullanılması ve silahın peş peşe ateşlenmesi sonucu düğün eğlencesine katılanlardan Özgür Çartepe'nin bacağından yaralandı. Bu sıra kurşunlardan biri de sokaktaki binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale'nin başına isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Aysel Akkale kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çartepe'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.





POLİS EKİPLERİ TÜM ŞÜPHELİLERİ YAKALADI



Olay hakkında çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin Özcan Adıyaman, Ercan Adıyaman, Erol Tuğrul, Mücahit Sarıtaş ve Ömer Ağdağ olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından yakalama çalışmalarına başlayan asayiş ekipleri, 5 şüpheliyi saklandıkları lüks bir sitede yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan çalışmalarda çıkan kavgada kullanıldığı belirlenen 3 tabanca da ele geçirildi.



"BİZİM ARKAMIZDAN SEKTİ KURŞUN, YENGEME DENK GELDİ"



Aysel Akkale yengesi olan Ferit Işık, "Dün akşam 3 tane düğün vardı. Saat 21.00 gibi bir anda köprü üzerinden ateş etmeye başladılar karşı taraftaki düğüne, balkonda dururken bir baktım kurşun yengeme denk geldi. Kimdir nedir bilemiyoruz. Kurşun bizim arkamızdan sekti kafamızın üzerinden yengeme denk geldi. Yengem camda düğünü izliyordu" diye konuştu.