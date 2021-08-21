Kırıkkale’de aşure etkinliği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Yahşihan Belediyesi ve vatandaşların da desteği ile aşure etkinliği düzenlendi.



İlçedeki bir açık hava düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, 20 kazan aşure pişirilerek davetlilerin yanı sıra ilçe halkına dağıtıldı. Düğün salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Semazen gösterileriyle renkli görüntülerin de yer aldığı ve binlerce kişinin katıldığı programda, birlik ve beraberlik ile kardeşlik vurgusu yapıldı.





Programda konuşan Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Türk milletinin sevinç ve kederde bir araya gelerek birbirinden güç alan bir millet olduğunu söyledi.



"TÜRK MİLLETİ SEVİNÇ VE KEDERDE BİR ARADA OLABİLEN BİR MİLLETTİR"



Aşure günü gibi etkinliklerin toplumdaki bireyleri adeta birbirine kenetleyen bir etkisinin olduğunu hatırlatan Uzunoğlu, "Bugün Türk milleti olarak sevinçte ve kederde bir arada olabilen bir milletiz ve bu gün de o günlerden biri. Acılar yaşıyoruz ama birbirimizden kopmadığımızı, birbirimizden ayrılmadığımızı, hep beraber olduğumuzu gösteren bir gündür" dedi.





Konuşmasında birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışma mesajı veren Uzunoğlu şöyle konuştu:



"Bugün millet olarak baktığımız zaman Türk milleti çok büyük bir hücum ve baskı altında, saldırı altında. Ve buna karşı yapılabilecek en güzel şey, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu kabul ederek ve bir araya gelerek dayanışma ve birlik içinde olmamız gerekiyor. Aşure günü de bunlardan biridir. Hep birlikte, birlik bütünlük içinde olursak dünyaya ancak o şekilde mesaj verebiliriz. Bu saldırıları önleriz. Bunu yapmadığımız zaman mutlaka bizim fay hatlarımızı kullanacaklardır. Bizi zayıf düşürmek için çalışacaklardır. Aleviler de bizim zenginliğimiz, sünniler de bizim zenginliğimiz. Kürtler de, lazlar da, çerkezler de... Bütün toplum hepsi bizim zenginliğimiz. Türk milletini, çok canlı mozaikten yapılmış, kök boya halıdan yapılmış bir kilim olarak düşünün. Bu kadar zenginliği hep birlikte ayakta tutuyoruz."



Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da konuşmasında, etkinlik vesilesiyle Yahşihan halkının daha farklı bir kaynaşma içinde olduğunu ve ilçede 7'den 70'e herkesin adeta birbiriyle hasret giderdiğini söyledi.



Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri aşurenin bundan böyle dostluğun, kardeşliğin ve birlikteliğin bir sembolü haline dönüştüğünü hatırlatan Türkyılmaz, "Bugün burada aslında Yahşihan'ın halkımın hoşgörüsünün bir gününü hep beraberce can-ı gönülden yaşıyoruz. Bu hepimize ayrı bir haz veriyor. Bugün burada pandemi nedeniyle yapamadığımız aşure gününü kutluyoruz. Protokol ve ilçe halkıyla beraber aşure günü dolayısıyla birlikteliğin, iç içe geçmişliğin gününü yaşadık. Yahşihan'da yaşayan kadınlar kendilerine özgü, anenelerimizden gelen reçetelerle aşure kaynattılar. El birliği ile 20 kazan aşure kaynattık. Pişirdiğimiz aşureyi ilçedeki tüm camilerde vatandaşlara ikramda bulunduk. Ayrıca program vesilesiyle buraya gelen tüm davetlilerimize ikram ettik" dedi.





"YAHŞİHAN'DA BUGÜN FARKLI BİR RÜZGAR ESTİ"



Programda semazen gösterileri, yapılan dualar ve diğer etkinliklerle özümüzde olan birçok duyguların zindeleştiğini belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:



"Aşure vesilesiyle bugün dua ve niyazlarımız da oldu. Burada bugün adeta farklı bir rüzgar esti. Burada bugün dostluk vardı, kardeşlik vardı, aile vardı, vatan vardı ve ay yıldızlı bayrak vardı. Anlayacağınız Yahşihan'da her şey vardı. Peki ne yoktu? Evet bir şey yoktu. Kin yoktu, nefret yoktu, hainlik yoktu. Buradan bütün ülkemize dostluk ve kardeşlik olması dileği ile herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve özellikle de her zaman yanımda olan halkıma da çok teşekkür ediyorum. "



"BİRLİK VE BERABERLİĞE HASRETİZ"



Davetlilerden MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de programda konuşma yaparak, "Muharrem ayı zihin ve gönül dünyasında çok ama çok önemli yeri olan bir aydır. Dayanışmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğe hasret olduğumuz şu günlerde aşure günü etkinliğinde bizleri bir araya getiren belediye başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize, bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen Yahşihanlılara, belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmasında Türkiye'yi dize getirmek isteyen uluslararası güçlerin olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Bugün üst akıl, Türkiye'yi dize getirmek isteyen uluslararası güçler, içerideki hain iş birlikçileriyle Türkiye Cumhuriyeti devletini diz çöktürmeye çalışıyor. Bizim farklılıklarımızı kaşıyarak ülkede bir kaos ve kargaşa ortamı yaşatmaya çalışıyorlar. Bunu biz Konya'da ve Ankara Altındağ'da meydana gelen olaylarda gördük. Ama Türk milleti, ciddi anlamda ferasetini ortaya koydu ve bütün bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında saf tuttu. Yahşihan olarak da sizler de Türk milleti ve devletinin yanında saf tuttunuz."



Etkinlik, çok sayıdaki protokol üyeleri ile davetlilere aşure dağıtılmasının ardından son buldu.