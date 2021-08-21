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Giriş Tarihi: 21.8.2021 10:18

Kız kardeşler ortadan kayboldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kız kardeşler ortadan kayboldu

Bursa’da yaşayan biri 11 diğeri 17 yaşındaki Suriyeli iki kız kardeş kayıplara karıştı gözü yaşlı aile kızlarının canından endişe ediyor.

Bursa'da Yıldırım ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Hamide Salih ve 11 yaşındaki kardeşi Hatice Salih'ten haber alınamıyor.

Geride hiçbir iz veya not bırakmadan ortadan kaybolan kız kardeşlerin ailesi her yerde onları arıyor. Amca Hasan Salih, yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, "11 yaşındaki yeğenim Hatice ve 17 yaşındaki ablası Hamide âniden ortadan kayboldular. Her yerde aradık, ancak bulamadık. Daha sonra polise gittik. Fakat hâlâ kendilerinden bir haber yok. Evden mi kaçtılar, yoksa kaçırıldılar mı bilmiyoruz. Her yerde onları arıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz. Yetkililerden ve kızlarımızı görenlerden rica ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun'' dedi.

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Kız kardeşler ortadan kayboldu
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