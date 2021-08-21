Kızılcahamam Belediyesi’nden örnek proje

Ankara'nın turizm açısından potansiyeli en yüksek ilçelerinden Kızılcahamam'da yeni bir projenin temeli atıldı. Soğuksu Sahalar mevkisinde yapılmaya başlanan 'Ragbi ve Beyzbol Sahası Projesi'nin temel atma töreni yapıldı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bir projemizin daha temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Soğuksu Milli Parkımızda, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Çelik, Ragbi Federasyon Başkanı Murat Pazan, Asbaşkan Bülent Güler, Kızılcahamam Kaymakamımız Can Aksoy, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Yenimahalle Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin ve Kızılcahamam Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldız'ın katılımları ile Ragbi ve Beyzbol Sahamızın temel atma törenini gerçekleştirdik.

Projemiz tamamlandığında sahamız ülkemizin en önemli spor merkezlerinden biri olacak, Türkiye'nin her tarafından ilçemize sporcu akını olacak. Sporun her dalına önem veriyor, doğanın kalbi ilçemizde yapılabilecek tüm spor branşlarını ilçemize getirmeyi istiyoruz. Bu önemli projenin Kızılcahamam'a kazandırılmasında başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ragbi Federasyon Başkanı Murat Pazan, tüm kurumlarımız ve ekiplerine teşekkür ediyorum.