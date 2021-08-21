Ormanya’nın ardındaki güzellikler

Kocaeli Kartepe İlçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve 4 yıllık bir çalışma sonucu 2018'de ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açılan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, her hafta binlerce kişiyi ağırlıyor.

6 ANA BÖLGEDEN OLUŞUYOR

Doğal çevresiyle birlikte 4 bin dönümlük alana yayılan ve Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Doğa Eğlence Alanı, Botanik Yolu, Tatil Destinasyonu ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi olmak üzeri 6 ana bölgeden oluşan Ormanya, bugüne kadar 20 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.

İLK SIRALARDA

Uluslararası Ekotrüzim Derneği Ödüllerinde, 100'e yakın ülke ile 1000'e yakın aday içerisinde "En iyi Ekolojik Destinasyon" seçilerek geçtiğimiz günlerde Tokat'ta düzenlenen törenle ödülünü alan Ormanya. Turizm acentelerinin ve turistlerin doğa turizmine olan yoğun ilgisiyle kendini ilk sıralarda gösteriyor.

DOĞAL GÜZELLİKLER ARASINDA

Her yönüyle dünya ölçeklerinde bir proje olan ve Türkiye'nin en önemli doğa turizm destinasyonu olma potansiyeline sahip alanı ziyaret edenler, doğal güzellikler içerisinde eşsiz bir gün geçiriyor. Doğal güzelliklerin yanı sıra içerisinde oluşturulan yapay göletler ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip 'Orman Kütüphanesi' ile de büyük ilgi görüyor.

İLGİ ODAĞI

Kocaeli dışında pek çok çevre ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra, özellikle doğası nedeniyle Kocaeli'ni tercih eden yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Ormanya, sosyal medya hesaplarını da oldukça iyi kullanarak, içerisinde barındırdığı güzellikleri paylaşarak büyük beğeni topluyor.