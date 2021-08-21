Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan bir halk otobüsünün şoförü, yolda seyir halinde ilerlerken, yavru bir köpeğin yol üzerinde koşturduğunu gördü. Başına kötü bir şey gelebileceğini düşünen araç şoförü, önce aracını emniyetli bir yere çekti. Ardından yavru köpeği alarak yoldan uzak güvenli bir noktaya bıraktı.

Olayı gören vatandaşlar tarafından takdir edilen şoförün bu görüntüleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan kontrollerde de fark edilince, büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı. "Yolun ortasunda yavru köpeği gören @ulaşımpark şoförümüz Serkan Yaman aracı güvenli bir şekilde kenara çekti. Köpeği ana yoldan alan kahraman şoför yavrunun hayatını kurtardı" ifadeleri ile paylaşıldı.