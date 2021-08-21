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Giriş Tarihi: 21.8.2021 11:02 Son Güncelleme: 21.8.2021 11:14

Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

ABBAS ÇAKAR
Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli’nde seyir halinde olan belediyeye ait bir halk otobüsünün şoförü, yolda koşturan yavru köpeği görünce dayanamadı. Başına kötü bir şey gelmemesi için hemen aracı kenara çekip,  yavru köpeği tehlikeden uzak bir noktaya bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan bir halk otobüsünün şoförü, yolda seyir halinde ilerlerken, yavru bir köpeğin yol üzerinde koşturduğunu gördü. Başına kötü bir şey gelebileceğini düşünen araç şoförü, önce aracını emniyetli bir yere çekti. Ardından yavru köpeği alarak yoldan uzak güvenli bir noktaya bıraktı.

Olayı gören vatandaşlar tarafından takdir edilen şoförün bu görüntüleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan kontrollerde de fark edilince, büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı. "Yolun ortasunda yavru köpeği gören @ulaşımpark şoförümüz Serkan Yaman aracı güvenli bir şekilde kenara çekti. Köpeği ana yoldan alan kahraman şoför yavrunun hayatını kurtardı" ifadeleri ile paylaşıldı.

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Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket
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