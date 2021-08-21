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Giriş Tarihi: 21.8.2021 14:13

Polisin hassasiyeti madde bağımlısı kadını tedaviye başlattı

BEKİR COŞKUN
Polisin hassasiyeti madde bağımlısı kadını tedaviye başlattı

Mersin'de polisin gösterdiği hassasiyet ve desteği ile madde bağımlısı kadın tedavi altına alındı.

Mersin'de polisin gösterdiği hassasiyet ve desteği ile madde bağımlısı kadın tedavi altına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde bir annenin kucağında bebeği ile gezerken, elinde bulunan çakmak gazını soluduğuna dair görüntülerin yer alması üzerine harekete geçti.

Narkotik ekipleri, kadına ulaşarak yaptığı görüşmede, uzman desteğine ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçen ekipler, kadının uzman desteği almasını sağladı.

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Polisin hassasiyeti madde bağımlısı kadını tedaviye başlattı
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