Rize’de iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası toprak kayması oluşması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kent merkezinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede yaptıkları incelemenin ardından iki evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Boşaltılan evlerin çevresinde önlem alındı. Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası olan 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.