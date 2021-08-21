Sahte içki ve kaçak yakıt operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesinde sahte içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı.

KOM polisi yaptığı operasyonda bin 700 litre sahte içki ele geçirdi. Ayrıca ekipler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ilerleyen bir kamyonette kaçak akaryakıt olduğunu öğrendi. Bulvarda önlem alan polis, kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardandan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.