Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Suruç ilçesi Yukarıbostancılar mahallesinden geçen sulama kanalında yaşandı. Bir köpeğin sulama kanalında çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanal kenarına gelen köpeği yakalayarak demir parmaklıklar arasından dışarı çıkardı.
Su içmek için kanala girdiği öğrenilen ve ekiplerce çıkarılan köpek doğaya salıverildi.