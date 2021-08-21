Şanlıurfa Türkiye ikincisi oldu

Ortaokul ve Lise kademesindeki tüm okullarda yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında, Şanlıurfa kendi rekorunu kırarak Türkiye 2'ncisi oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği zor günlerde kademeli normalleşmenin başlamasıyla ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, ilk yüz yüze toplantısını TÜBİTAK ilçe Koordinatörleriyle yaparak Şanlıurfa'da TÜBİTAK 4006 seferberliği başlattı. Ortaokul ve Lise kademesindeki tüm okullarda yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına bu yıl Türkiye geneli 10 bin 187 başvuru yapılırken Şanlıurfa'dan ise 857 başvuru yapıldı.

Geçen yıl İstanbul ve Ankara'dan sonra kabul edilen proje sayısında Türkiye 3'ncüsü olarak büyük başarı elde eden Şanlıurfa, bu yıl başarısının tesadüf olmadığını ispatlayarak 352 projeyle Ankara'yı geçerek İstanbul'dan sonra Türkiye'de 2'nci sırada yer aldı.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM"

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, "Şanlıurfa'mıza yakışan bu başarıda emeği geçen AR-GE Birimini, Tübitak İl-İlçe Koordinatörlerini, okullarda emek veren idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilerim" dedi.