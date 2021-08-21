Şanlıurfa’da klima bomba gibi patladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde klima motorunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altında aldı.

Yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mahallede bulunan 5 katlı bir binanın 5'inci katında klima motorunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaşanan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.evde bomba gibi patlayan klima çevrede paniğe neden oldu Yangına ile ilgili inceleme başlatıldı.