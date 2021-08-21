Şanlıurfa’da pamuk yüklü TIR alev aldı

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. Balya yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Yolda geçen diğer sürücüler çıkan duman ve alevleri fark etmesiyle tır sürücüsünü uyardı.

Sürücü TIR'dan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma olmazken tırda maddi hasar meydana geldi yangınla ilgili soruşturma başlatıldı