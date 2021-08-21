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Giriş Tarihi: 21.8.2021 11:02

Şanlıurfa'da pamuk yüklü TIR alev aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da pamuk yüklü TIR alev aldı

Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde seyir halinde olan pamuk yüklü tır alev aniden aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. Balya yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Yolda geçen diğer sürücüler çıkan duman ve alevleri fark etmesiyle tır sürücüsünü uyardı.

Sürücü TIR'dan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma olmazken tırda maddi hasar meydana geldi yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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Şanlıurfa'da pamuk yüklü TIR alev aldı
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