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Giriş Tarihi: 21.8.2021 10:17

Şanlıurfa’da yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Şanlıurfa’da 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/YPG üyesi S.M. tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H'ye üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nün JASAT ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H'ye üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M'nin Paşabağı Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlendiği operasyonda S.M.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.M. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa’da yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
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