Selin Kabakçı'nın babası konuştu! "Bu kaza değil cinayet"





Aracın tüm koltukları dolu olduğu için Selin Kabakçı'nın pikabın kasasında oturduğu ve bu nedenle yola fırlayarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. SABAH'a konuşan acılı baba Hakan Kabakçı, şunları söyledi: "Bu yaştaki gençlerin altına araç verip özgürce bırakmak feci sonuçlar doğurabiliyor. Alkollü bir sürücü yüzünden ben kızımı kaybettim. Bu kaza değil, cinayet. Başka Selin'ler ölmesin. Kızımın hayalleri vardı. Sağlık meslek lisesini bitirmişti. Özel bir hastanede sağlık personeli olarak işe başlayacaktı."