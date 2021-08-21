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Giriş Tarihi: 21.8.2021 08:22

Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı

İHA
Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsı uzun süre takip eden ekipler, kaldığı Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu kıskıvrak yakalanan şahıs karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı
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