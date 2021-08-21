Trabzon Sağlık İl Müdürü Koronavirüs tablosunu paylaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Trabzon'da pozitif vaka sayılarında gün geçtikçe artış yaşanmaya devam ediyor Trabzon'da Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların verilerine ait tabloyu paylaşan Trabzon Sağlık il Müdürü Hakan Usta, riski durumu belirtti. Sosyal medya hesabından verileri paylaşarak, son bir ayda artan vaka sayılarına dikkat çeken Usta, " son bir aylık süre içerisinde yoğun bakımlarda, servislerde ve entübe hastalarda değişimleri ve oranlarını görmektesiniz. Tabloyu ayrıca izah etmeye gerek var mı bilmiyorum. Covid pandemisi bitmedi, maske, mesafe kuralları değişmedi" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da , 20 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında Covid-19 yatak ve hasta verilerinde yatan hasta sayısındaki artış dikkat çekti. Trabzon'da ,20 Temmuz'da 38 hastanın tedavi gördüğü bu sayı 19 Ağustos itibariyle 274'e yükseldiğini, yatan hasta sayısının yanı sıra yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artış gözlendiği belirtildi. 20 Temmuz'da 6 olan yoğun bakım hasta sayısı Ağustos itibariyle 69'a çıkarak %100 artmış oldu. Tedavi gören 19 Entübe hasta sayısı ise 21'e yükseldi.