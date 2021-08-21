Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Trabzon Sağlık İl Müdürü Koronavirüs tablosunu paylaştı
Giriş Tarihi: 21.8.2021 12:05

Trabzon Sağlık İl Müdürü Koronavirüs tablosunu paylaştı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon Sağlık İl Müdürü Koronavirüs tablosunu paylaştı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Covid-19 yatak ve hasta verilerini sosyal medyadan paylaşarak son bir ayda artan vaka sayılarına dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Trabzon'da pozitif vaka sayılarında gün geçtikçe artış yaşanmaya devam ediyor Trabzon'da Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların verilerine ait tabloyu paylaşan Trabzon Sağlık il Müdürü Hakan Usta, riski durumu belirtti. Sosyal medya hesabından verileri paylaşarak, son bir ayda artan vaka sayılarına dikkat çeken Usta, " son bir aylık süre içerisinde yoğun bakımlarda, servislerde ve entübe hastalarda değişimleri ve oranlarını görmektesiniz. Tabloyu ayrıca izah etmeye gerek var mı bilmiyorum. Covid pandemisi bitmedi, maske, mesafe kuralları değişmedi" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da , 20 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında Covid-19 yatak ve hasta verilerinde yatan hasta sayısındaki artış dikkat çekti. Trabzon'da ,20 Temmuz'da 38 hastanın tedavi gördüğü bu sayı 19 Ağustos itibariyle 274'e yükseldiğini, yatan hasta sayısının yanı sıra yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artış gözlendiği belirtildi. 20 Temmuz'da 6 olan yoğun bakım hasta sayısı Ağustos itibariyle 69'a çıkarak %100 artmış oldu. Tedavi gören 19 Entübe hasta sayısı ise 21'e yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon Sağlık İl Müdürü Koronavirüs tablosunu paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA