Türkiye geneli 57 bin 107 güvenlik birimi uygulama gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Gene Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca; "Yasa Dışı Bahis-Siber Denetim ve Kumar-Oyun Makineleri" suçlarına yönelik olarak Türkiye genelinde 10 bin 85 ekip, 57 bin 107 personelin katılımıyla uygulamalar gerçekleşti.





YASADIŞI BAHİS VE SİBER DENETİMİ UYGULAMASI



7 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 75 oynatan kişi hakkında adli işlem yapılırken 91 kişi hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari para cezası uygulandı. Uygulamada, 19 kişi gözaltına alınırken, 388 aranan kişi yakalandı.



KUMAR, OYUN MAKİNELERİ UYGULAMASI



Güvenlik güçleri 31 bin 752 işyeri ve 992 dernekte, 47 kişiyi gözaltına alınırken 360 aranan kişi yakalandı. Uygulamalarda 119 kişi hakkında adli işlem, 6 bin 913 şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken 107 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.





Yapılan uygulamalarda; coronavirüs salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile "Maske Takmamak ve Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak" tedbirlerine uymayan 91 kişiye idari para cezası uygulanırken 26 kişiye adli işlem yapıldı.



Ayrıca, 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 427 lira para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, bin 355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu, oyun kâğıdı ve oyun pulları ele geçirildi.