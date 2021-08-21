Türkiye’nin en büyük buzulları için tehlike çanları çalıyor

Hakkari'de, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un yer aldığı Cilo Dağları'ndaki buzulların, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle erimeye başladı. Buzullardaki erime tedirginlik yaratırken, Türkiye'nin doğa harikalarından olan Cilo buzulları aynı zamanda turistlerinde en noktası haline geldi.

Cumhurbaşkanı kararı ile "Milli Park" ilan edilen Hakkari ve Yüksekova arasındaki Cilo Dağları'nın eteklerindeki Türkiye'nin en büyük vadi buzulunda küresel ısınma nedeniyle yaşanan değişim dikkati çekiyor. Son yıllarda yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen buzuldaki erime bölgeyi ziyaret eden bilim insanları tarafından kayıt altına alınıyor. Bu kapsamda kente gelen Türk Coğrafya Kurumu üyelerinden oluşan bir grup öğretmen, buzulların olduğu alanda incelemelerde bulundu, yaşanan değişimi gözlemledi.

Geçen ay da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ertek başkanlığında kent merkezi ve Yüksekova ilçesinin farklı bölgelerinde 5 günlük arazi çalışması yürüten öğretmenler, elde ettikleri bulguları rapor haline getirerek üyesi oldukları kuruma sunacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VADİ BUZULU



Türk Coğrafya Kurumu üyesi Engin Ulus, geçen ay da bölgeye geldiklerini ve buzulların o günden bu yana daha çok eridiğini dile getirdi. Buzullardaki çatlakların genişlediğini ve şelalenin dibindeki büyük buz kütlesinin tamamen eridiğini gözlemlediklerini belirten Ulus, "Bu bizim için üzücü bir durum. Bu coğrafya muazzam. Dünyanın birçok bölgesinde böyle bir dağ sırası yok. Arıcılık hayvancılık bir kenara, ekoturizm buranın ekonomisine büyük bir ivme kazandırabilir. Bunu değerlendirmek lazım. Böyle bir buzul Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yok. Türkiye'nin en büyük vadi buzulu. İnsanlar buzulları görmek için Antarktika'ya, İzlanda'ya, Patagonya'ya gidiyor. Ülkemizde uçakla iki saatte gelip buzulları görmek mümkün." Türkiye'nin dört bir yanından hemen hemen her gün turist ağırlayan buzullara olan ilgi artıyorken, buzulların artan sıcaklarla birlikte erimesi ise tedirginlik yaratıyor.