Yalova’da hava destekli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bazı evlerde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese, eş zamanlı baskın düzenledi.

Helikopter de kullanılan operasyonda şüpheliler, E.C., B.Y., M.K., T.M., E.Y., Z.D., A.Ç., S.I. ile suça sürüklenen çocuklar B.D. ve E.Ç. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 88 gram sentetik kannabinoid, 3 tabanca, 31 mermi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.