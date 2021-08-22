3’üncü doz için Turkovac mı Sinovac mı?

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac
'ın etkinliğinin araştırıldığı yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul
'da bu hafta ilk gönüllülerle birlikte başlatılan "Üçüncü dozda Turkovac ve Sinovac
" aşılarının etkinlik karşılaştırmasının yapılacağı Faz 2 araştırması 80 gün sürecek. Bu çalışmayla Turkovac'ın etkinliği, aynı etki mekanizmasına sahip Sinovac aşısıyla karşılaştırılarak yerli aşının piyasaya sürülebilmesi için önemli veriler elde edilecek.
'ETKİ MEKANİZMALARI BENZİYOR'
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu ve Sorumlu Araştırmacı Doç. Dr. Mehtap Aydın, üçüncü dozda Sinovac-Turkovac karşılaştırmalı çalışmasını SABAH'a anlattı. Bu çalışmanın bir haftadır yürütüldüğünü ve 200'den fazla hastaya ulaşıldığında tamamlanacağını söyleyen Aydın, "İki aşıyı karşılaştırmamızın sebebi, ikisinin de etki mekanizmalarının benzer olması. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dahil olabilirler" diye konuştu.
ÜÇ AY İÇİNDE BELLİ OLACAK
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam
ise "Bu çalışmada yeterli sonuç elde edilirse üçüncü doz uygulamasında yerli aşının erken dönemde devreye girmesini bekliyoruz. Üç aylık süre sonrasında yerli aşının etkinliği belli olacak ve belki de yerli aşıyı çalışmanın sonucunda rahatlıkla yapabileceğiz" dedi. İstanbul'daki Faz 2 klinik araştırması, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Kartal Şehir Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere üç merkezde yürütülüyor.