Son dakika... Nurten Özçelik, ülkemizde büyük felaket yaşandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor. Bakanlar burada. Kızılay çok güzel çalışıyor. Eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. Şu anki belediye başkanı da AK Partili çok güzel işer yaptı ve koşturdu. İnşaallah hep birlikte güçlü devletimizle birlikte bugünleride atlatacağız" dedi.

Özçelik, devletin milletle birlikte olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın" ifadelerini kullandı.