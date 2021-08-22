CHP ilçe başkanının yalanı yatsıya kadar sürmedi! Saldırı dedi kaza çıktı

Bursa'da CHP'nin görevli aracının aynasını kırık gören CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, aracın saldırıya uğradığını iddia ederek nefret paylaşımları yaptı. Yılmaz yaptığı paylaşımlarda, "İşte arabamızın hali bu. Siyasette nefret söylemlerinin bize yansıması bu oldu. Yazık. Bu araç ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını taşıyor. Yazık" diye yazdı. Ancak başkanın yalanı kısa süre sonra ortaya çıktı.

SALDIRI DEĞİL KAZA ÇIKTI

Yılmaz'ın paylaşımları ve yapılan şikâyetin ardından Bursa polisi inceleme başlattı. Bölgedeki çok sayıda kamera ve MOBESE görüntülerini izleyen ekipler, CHP'nin aracının aynasına bir aracın çarptığını ve aynanın kırıldığını tespit etti. Ayrıca kazayı yapan kişinin olay yerine telefon numarasını da bıraktığı ortaya çıktı. Yalanı ortaya çıkan Yılmaz ise paylaşımını hemen kaldırdı. Özür dileme erdemliliğini göstermeyen Yılmaz, yeni bir paylaşımda bulunup, Bursa polisine teşekkür etti.