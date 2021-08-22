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Giriş Tarihi: 22.8.2021

CHP ilçe başkanının yalanı yatsıya kadar sürmedi! Saldırı dedi kaza çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP ilçe başkanının yalanı yatsıya kadar sürmedi! Saldırı dedi kaza çıktı

Bursa’da CHP’li ilçe başkanı “Aracımıza saldırıldı” diyerek paylaşım yaptı. Olayın kaza olduğu, sürücünün de araca telefon numarasını bıraktığı ortaya çıktı

Bursa'da CHP'nin görevli aracının aynasını kırık gören CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, aracın saldırıya uğradığını iddia ederek nefret paylaşımları yaptı. Yılmaz yaptığı paylaşımlarda, "İşte arabamızın hali bu. Siyasette nefret söylemlerinin bize yansıması bu oldu. Yazık. Bu araç ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını taşıyor. Yazık" diye yazdı. Ancak başkanın yalanı kısa süre sonra ortaya çıktı.

SALDIRI DEĞİL KAZA ÇIKTI
Yılmaz'ın paylaşımları ve yapılan şikâyetin ardından Bursa polisi inceleme başlattı. Bölgedeki çok sayıda kamera ve MOBESE görüntülerini izleyen ekipler, CHP'nin aracının aynasına bir aracın çarptığını ve aynanın kırıldığını tespit etti. Ayrıca kazayı yapan kişinin olay yerine telefon numarasını da bıraktığı ortaya çıktı. Yalanı ortaya çıkan Yılmaz ise paylaşımını hemen kaldırdı. Özür dileme erdemliliğini göstermeyen Yılmaz, yeni bir paylaşımda bulunup, Bursa polisine teşekkür etti.

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CHP ilçe başkanının yalanı yatsıya kadar sürmedi! Saldırı dedi kaza çıktı
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