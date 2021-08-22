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Giriş Tarihi: 22.8.2021 08:36 Son Güncelleme: 22.8.2021 08:41

CHP'li başkandan pişkin yalan: Gerçek bakın ne çıktı...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’li başkandan pişkin yalan: Gerçek bakın ne çıktı...

Bursa'da CHP'nin görevli aracının aynasını kırık gören CHP İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, aracın saldırıya uğradığını iddia ederek nefret paylaşımları yaptı. Polisin yaptığı incelemelerde ise aynanın kaza sonucu kırıldığı ve kazayı yapan sürücünün de araca telefon numarasını bıraktığı ortaya çıktı.

CHP Nilüfer İlçe teşkilatına ait parti logosu bulunan aracın park halindeyken aynasının kırıldığını gören İlçe Başkanı Fırat Yılmaz hemen aracın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı ve CHP'nin aracına birilerinin saldırdığını söyleyerek algı yapmaya çalıştı. Fırat Yılmaz yaptığı paylaşımlarda, "İşte arabamızın hali bu. Siyasette nefret söylemlerinin bize yansıması bu oldu. Yazık. Bu araç ihtiyaç sahiplerini ihtiyaçlarını taşıyor. Yazık" diye yazdı.

SALDIRI DEĞİL KAZA ÇIKTI

Yaptığı paylaşımda CHP aracına saldırı yapıldığını ima eden Yılmaz'ın paylaşımları ve yapılan şikayetin ardından Bursa polisi inceleme başlattı. Bölgedeki çok sayıda kamera ve Mobese görüntülerini izleyen ekipler, CHP'nin aracının aynasına bir aracın çarptığını ve aynanın kırıldığını tespit etti. Ayrıca kazayı yapan kişinin olay yerine telefon numarasını da bıraktığı ortaya çıktı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMINI HEMEN KALDIRDI

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Bursa Polisinin aydınlattığı olay sonrası yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı. Özür dileme erdemliğini göstermeyen Yılmaz, yeni bir paylaşımda bulunup, Bursa polisine teşekkür etti

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CHP'li başkandan pişkin yalan: Gerçek bakın ne çıktı...
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