CHP’li başkandan pişkin yalan: Gerçek bakın ne çıktı...

SALDIRI DEĞİL KAZA ÇIKTI

Yaptığı paylaşımda CHP aracına saldırı yapıldığını ima eden Yılmaz'ın paylaşımları ve yapılan şikayetin ardından Bursa polisi inceleme başlattı. Bölgedeki çok sayıda kamera ve Mobese görüntülerini izleyen ekipler, CHP'nin aracının aynasına bir aracın çarptığını ve aynanın kırıldığını tespit etti. Ayrıca kazayı yapan kişinin olay yerine telefon numarasını da bıraktığı ortaya çıktı.