CHP’li başkandan pişkin yalan: Gerçek bakın ne çıktı...

CHP Nilüfer İlçe teşkilatına ait parti logosu bulunan aracın park halindeyken aynasının kırıldığını gören İlçe Başkanı Fırat Yılmaz hemen aracın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı ve CHP'nin aracına birilerinin saldırdığını söyleyerek algı yapmaya çalıştı. Fırat Yılmaz yaptığı paylaşımlarda, "İşte arabamızın hali bu. Siyasette nefret söylemlerinin bize yansıması bu oldu. Yazık. Bu araç ihtiyaç sahiplerini ihtiyaçlarını taşıyor. Yazık" diye yazdı.
SALDIRI DEĞİL KAZA ÇIKTI
Yaptığı paylaşımda CHP aracına saldırı yapıldığını ima eden Yılmaz'ın paylaşımları ve yapılan şikayetin ardından Bursa polisi inceleme başlattı. Bölgedeki çok sayıda kamera ve Mobese görüntülerini izleyen ekipler, CHP'nin aracının aynasına bir aracın çarptığını ve aynanın kırıldığını tespit etti. Ayrıca kazayı yapan kişinin olay yerine telefon numarasını da bıraktığı ortaya çıktı.
PROVOKATİF PAYLAŞIMINI HEMEN KALDIRDI
CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Bursa Polisinin aydınlattığı olay sonrası yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı. Özür dileme erdemliğini göstermeyen Yılmaz, yeni bir paylaşımda bulunup, Bursa polisine teşekkür etti