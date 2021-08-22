Dereli bir yılda ayağa kaldırıldı

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde, afetin izleri silindi. Afetzedeler için ilçede yıkılan riskli yapıların yerine TOKİ bünyesinde inşa edilen 216 konut ve 72 işyerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. İlçenin hasar gören altyapı ve üstyapısı ile elektrik, su ve telefon hatları da yenilendi. Kararla yıkımı gerçekleştirilen işyerleri ve konutların bulunduğu alanda uygulanmaya başlanan ve ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ile gezinti alanlarından oluşan "Yeni Dereli Projesi"nde son aşamaya gelindi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı ilçede halk, aradan geçen 1 yıllık zamandaki değişimden memnun kaldıklarını söyledi. Proje kapsamında afetzedeler için Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konut tamamlandı. İlçe merkezinde inşa edilen 82 dükkân ve 71 daire ise tamamlanmak üzere. İlçeye bağlı köylerde evleri zarar gören vatandaşlar için de alt kısmı ahırlı köy evleri yapılıyor. Selde dükkânlarının tamamı çamurla kaplanan esnaf da yaralarını sardı.



'DEVLETİMİZİN YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİK'



Züccaciyeci İsmail Ak: Her yer mahvolmuştu. Buranın bir yılda taşı, toprağı, hafriyatı kalkmaz dedik. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bakanlarımız geldi, bir haftada buranın yıkıntısını kaldırdılar. Devletimiz bize geri almamak şartıyla hibe verdi, Allah razı olsun. Bize 3 yıl geri ödemesiz 100 bin lira kredi desteği de verdiler. Biz hibe parasıyla acil mallarımızı aldık, toparladık. Devletimizin yanımızda olduğunu hissettik.





Esnaf Mehmet Akif Güzelgülen: Devletten Allah razı olsun, yardımcı oldular, hibe verdiler, çok hızlı sürede çarşıdaki çamur kalktı. Toparlanmaya çalışıyoruz, bu yapılan binalar ve dükkânlar da bittiğinde tekrardan Dereli eski haline dönmüş olacak, biz de daha iyi hizmet vereceğiz.





Kuyumcu İbrahim Hamurcuoğlu: Bir baktık ki suyun boyu 3 metreyi bulmuş. O akşam herkes can derdindeydi, her yer silip süpürülmüş. Aynı örnek bugün Kastamonu ilinde de var, onlara da geçmiş olsun diyoruz. Burada biz bir yıl devletin de desteğiyle, esnafın da sabrıyla, mücadelesiyle toparlanma sürecine girdik. Şimdi yeni bir Dereli bekliyoruz. Dereli önümüzdeki 5 yılda çok daha iyi olacak. Allah devletimizden razı olsun.