Firari belediye başkanı gizlendiği evde yakalandı

Terör
örgütü PKK tarafından sözde özerklik ilanının ardından Şırnak
'ta 7 mahalleye teröristler tarafından HDP'li belediyeye ait araçlarla açılan hendek ile çukurlara tonlarca el yapımı patlayıcı döşendi. Bölgenin temizlenmesi amacıyla yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine yönelik kullanılan el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu, 7 mahalle tamamen yıkıldı. Operasyonların tamamlanmasının hemen ardından 2016 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, HDP'li Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra yerine görevlendirme yapıldı. Hendek soruşturmaları kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma ile görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açılan Kadırhan, kayıplara karıştı. Aynı zamanda avukat olan firari eski belediye başkanı Serhat Kadırhan'ın, Diyarbakır
'da bir evde gizlendiğine yönelik alınan istihbari bilgi üzerine polis operasyon yaptı. Özel Harekât Polisleri'nin desteği ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saklandığı eve gerçekleştirdiği operasyonda eski belediye başkanı Kadırhan'ı yakaladı. Hakkında 10 ayrı suçlama bulunan Kadırhan'ın yakalandığı evde polis tarafından yapılan aramada 7 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet harici bellek ve 1 adet ajanda ele geçirildi.